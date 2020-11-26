search menu
search
close

Mozaik pasta nasıl yapılır yemeklere doyulmayan lezzet!

Muzlu mozaik pasta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sizi mest edecek bu tarife bayılacaksınız!

Mozaik pasta nasıl yapılır yemeklere doyulmayan lezzet!
-A A+

Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle baş döndürecek bir tarifle karşınızdayız. Yapımı oldukça basit olan bu tarif canı pasta isteyenlerin çabucak hazırlayabileceği pastaların başında geliyor. Dilim dilim yemelere doyamayacağınız bu lezzeti denemeye ne dersiniz? Sıcacık bir çayın yanına ya da köpüklü bir kahvenin yanına eşlik edecek olan bu tarife bayılacaksınız. Peki mozaik pasta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile mozaik pasta tarifi! 

MALZEMELER: 

1 - 1,5 paket petibör bisküvi, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker
2 adet orta boy muz, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı süt

Üzeri için:

2 yemek kaşığıhindistan cevizi (ya da Antep fıstığı)

HAZIRLANIŞI: 

Küçük bir tencerede kısık ateşte yağı eritin. Yağ eridikten sonra sütün birazını yağa ekleyin ve ılıması için kenarda bekletin. Bisküvileri fazla ufalamadan bir kaba kırın.
Ilıyan yağlı karışıma kakaoyu ekleyin ve karıştırın. Kaba aktarın. Üzerine şekeri ve kalan sütü ekleyip ters düz edin. Bu aşamada fazla bastırmayın. Bir buzdolabı poşetini ortadan ikiye kesin ve tezgahınıza yayın. Elde ettiğiniz karışımı poşete boşaltın ve eliniz ile bir dikdörtgen oluşturun. Oluşturduğunuz dikdörtgenin orta kısmına doğru muzları dizin. Poşetin bir tarafını kaldırarak rulo şeklinde sarın ve şekil verin. 30 dakika kadar buzlukta bekletin. Ardından buzluktan çıkartın ve üzerine Hindistan cevizi ya da Antep fıstığı serpip buzdolabında bekletin. Ardından çıkarıp dilimleyerek servis edin.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Baş belası karın yağlarından kurtulmanın 3 yolu! Baş belası karın yağlarından kurtulmanın 3 yolu!
Diyet
Yepyeni bir cildin sırrı Hollywood bakımında! Yepyeni bir cildin sırrı Hollywood bakımında!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Alemin Kralı Oben'den cesur pozlar! İç çamaşırıyla dışarıda poz verdi!
Alemin Kralı Oben'den cesur pozlar! İç çamaşırıyla dışarıda poz verdi!
Yonca Evcimik'in yeni şarkısı sözleriyle olay oldu! Tepki yağdı!
Yonca Evcimik'in yeni şarkısı sözleriyle olay oldu! Tepki yağdı!
Bahar'ın son pozuna takipçilerinden yorum yağdı: Kaşın nerde!
Bahar'ın son pozuna takipçilerinden yorum yağdı: Kaşın nerde!
Seren Serengil'den sevenlerine kötü haber! Dua istedi!
Seren Serengil'den sevenlerine kötü haber! Dua istedi!
Kızı, son halini paylaştı! Sevenlerine müjdeli haberi var!
Kızı, son halini paylaştı! Sevenlerine müjdeli haberi var!
Skandal görüntü! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler çıktı!
Skandal görüntü! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler çıktı!
Önceki Haberler
Kış dopingi: Terbiyeli sebze çorbası tarifi
Kış dopingi: Terbiyeli sebze çorbası tarifi
Ünlü oyuncunun estetik pişmanlığı: Bu acıyı bilsem yaptırmazdım!
Ünlü oyuncunun estetik pişmanlığı: Bu acıyı bilsem yaptırmazdım!
Kırmızı Oda'da Alya'nın değişimi ağızları açıkta bıraktı!
Kırmızı Oda'da Alya'nın değişimi ağızları açıkta bıraktı!
Şeyma'yı çıldırtan yorum! Takipçisine küfür ve hakaretle yanıt verdi!
Şeyma'yı çıldırtan yorum! Takipçisine küfür ve hakaretle yanıt verdi!
Kekik yağı kullanırken aman dikkat! Koronavirüsü...
Kekik yağı kullanırken aman dikkat! Koronavirüsü...
Aman dikkat! Çoçuğunuzda titreme varsa...
Aman dikkat! Çoçuğunuzda titreme varsa...
İşte gözenekleri sıkılaştıran en etkili 2 maske!
İşte gözenekleri sıkılaştıran en etkili 2 maske!
İbo Show'da büyük sürpriz! Yer yerinden oynayacak!
İbo Show'da büyük sürpriz! Yer yerinden oynayacak!
Yorumlar