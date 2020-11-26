Mozaik pasta nasıl yapılır yemeklere doyulmayan lezzet!

Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle baş döndürecek bir tarifle karşınızdayız. Yapımı oldukça basit olan bu tarif canı pasta isteyenlerin çabucak hazırlayabileceği pastaların başında geliyor. Dilim dilim yemelere doyamayacağınız bu lezzeti denemeye ne dersiniz? Sıcacık bir çayın yanına ya da köpüklü bir kahvenin yanına eşlik edecek olan bu tarife bayılacaksınız. Peki mozaik pasta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile mozaik pasta tarifi!

MALZEMELER:

1 - 1,5 paket petibör bisküvi, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker

2 adet orta boy muz, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı süt

Üzeri için:

2 yemek kaşığıhindistan cevizi (ya da Antep fıstığı)

HAZIRLANIŞI:

Küçük bir tencerede kısık ateşte yağı eritin. Yağ eridikten sonra sütün birazını yağa ekleyin ve ılıması için kenarda bekletin. Bisküvileri fazla ufalamadan bir kaba kırın.

Ilıyan yağlı karışıma kakaoyu ekleyin ve karıştırın. Kaba aktarın. Üzerine şekeri ve kalan sütü ekleyip ters düz edin. Bu aşamada fazla bastırmayın. Bir buzdolabı poşetini ortadan ikiye kesin ve tezgahınıza yayın. Elde ettiğiniz karışımı poşete boşaltın ve eliniz ile bir dikdörtgen oluşturun. Oluşturduğunuz dikdörtgenin orta kısmına doğru muzları dizin. Poşetin bir tarafını kaldırarak rulo şeklinde sarın ve şekil verin. 30 dakika kadar buzlukta bekletin. Ardından buzluktan çıkartın ve üzerine Hindistan cevizi ya da Antep fıstığı serpip buzdolabında bekletin. Ardından çıkarıp dilimleyerek servis edin.