Bişektomi nedir keskin yüz hatlarına sahip olmak istiyorsanız...

Zamanla birlikte güzellik algısıda değişimlere uğruyor. Eskiden çok güzel olarak bulduğumuz bazı kıyafetler şimdilerde yerini başka kıyafetlere bırakmış durumda. Bu değişim yalnızca moda da değil elbette. Güzellik algısında da bir değişimden bahsetmemiz mümkün. Özellikle kilo güzellik algısındaki en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden yuvarlak ve dolgun yüz hatlarına sahip olan kadınlar daha çekici bulunurken şimdilerde, daha keskin hatlara sahip olan kadınlar çekici bulunuyor. Yanaklarının dolgun olmasından şikayetçi olanlar ise, çareyi, son zamanlarda oldukça popüler olan, ismini Holywood yıldızlarından alan Hollywood yanağı olarak adlandırılan bişektomi ameliyatında buluyor. Peki bişektomi nedir? Nasıl yapılır? İşte bişektomi amelyatına dair tüm bilinmesi gerekenleri Op. Dr. Atilla Eyüboğlu'dan öğrendik.

Keskin yüz hatları daha çekici bir hal aldı

Genellikle ergenliğe kadar olan dönemde dolgun yanaklar şirin ve sempatik olarak değerlendirilmekteydi. Ancak ergenlik sonrası algı biraz daha değişmektedir. Genellikle keskin ve düzgün sınırlar daha çekici bir hal almaya başlamaktadır.

Çiğneme kaslarının arasındaki yağ yastıkçıklarının alınmasıyla gerçekleşiyor

Özellikle son zamanlarda kadınların daha keskin yüz hatlarına sahip olmaya başlaması ve bununla birlikte bu yüz hatlarının da herkes tarafından beğenilmeye başlanmasıyla birlikte, eski dolgun ve şirin yanaklar pek tercih edilmemekte, kişiler keskin hatlara sahip olabilmek için her yolu denemektedir. Kadınlar keskin yüz hatlarına sahip olabilmek için son zamanlarda Holywood yanağı olarak adlandırılan bişektomi ameliyatı olmaya başladılar. Hollywood yıldızlarının birçoğunun tercih etmesi nedeniyle bu ismi olan bişektominin en önemlş temsilcisi Angelina Jolie'dir. İşlem, çiğneme kaslarının arasındaki yağ yastıkçıklarının alınmasıyla gerçekleşmektedir. Bu işlem 25 yaşından sonra yapılabiliyor

Doktor tecrübesi önem taşıyor

Uygulama esnasında yanak yağının azaltılmasıyla beraber elmacık kemiklerinin de kuvvetlendirilmesiyle daha estetik bir görüntü elde edilmektedir. Çok fazla yağ alınırsa yanak çökük kalır ve bu da kötü bir görüntü meydana getirir.Burada önemli olan doktor tecrübesidir.

25 yaşından önce bu ameliyat yapılamıyor

Hastanın yüzü bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Yüz yapısı aynı zamanda genetiktir. Yani ailede dolgun yanak var ise büyük ihtimalle akrabalarda da benzer şekilde olacaktır. Bu nedenle hasta diyet yaparak zayıfladığında dahi yanakları erimez. Bu nedenle tedavisi cerrahidir. Ancak işlem için genellikle 25 yaş beklenmektedir. Çünkü yanak yağı yastıkçıkları 25 yaşına kadar küçülmektedir.

İşlem sadece 45 dakika sürüyor

Ameliyat sırasında ağız içinden yaklaşık 1 cm’lik bir kesi yapılarak yağın yaklaşık yüzde 40’ı alınmaktadır. Yaklaşık 40-45 dakika süren işlem, sedasyon ya da genel anesteziyle yapılmaktadır.Ağız içinde kalan ufak dikişler kendi kendine düşmektedir.

1 hafta sonra hasta normal beslenmeye dönebiliyor

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken bir kaç husus bulunuyor. Bunlardan en önemlisi 1-2 gün sıvı tüketmek. r. Üçüncü günden sonra püre gibi yumuşak doku içeren gıdaların tüketimine başlanabilir. 1 haftadan sonra ise hasta normal beslenmesine başlamaktadır.