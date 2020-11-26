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Doğal yolla diş beyazlatma yöntemi bembeyaz gülüşler için!

Doğal yoldan diş beyazlatmanın yolları neler? Evde birkaç malzemeyle hazırlayacağınız diş macunu ile dişleriniz bembeyaz olacak! İşte hazırlanışı!

Doğal yolla diş beyazlatma yöntemi bembeyaz gülüşler için!
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Dişlerimiz gün içerisinde yediğimiz, içtiğimiz besinlerden ve içeceklerden dolayı sararmaktadır. Her ne kadar düzenli olarak fırçalasakta bu sarılık ne yazık ki kolay kolay geçmiyor. Elmaelma.com olarak sararan dişleri beyazlatmanın kolay yolunu sizler için araştırdık. Size önereceğimiz bu macunla dişleriniz kısa sürede bembeyaz olacak. Tek yapmanız gereken şey bu macunla dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak. Peki doğal yollarla diş beyazlatma yöntemleri neler? Diş beyazlatan macun nasıl hazırlanır? Bu gibi soruların yanıtlarını içeriğimizden bulabilirsiniz. 

Malzemeler:

1/2-1 yemek kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, İstediğiniz kadar nane yağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri diş fırçanızın tersiyle karıştırın ve diş macunu kullanır gibi, diş fırçanız yardımıyla dişlerinizi fırçalayın. 3-5 dakika dişlerinizi böyle bekletin.
Tükürün ve ağzınızı çalkalayın. Sonuçlara biz inanamadık, siz de inanamayacaksınız.

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