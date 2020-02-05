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Kahvaltı yerine geçen smoothie tarifleri bu lezzetler yağ yaktırıyor!

Kahvaltı yerine geçen yapılışı oldukça kolay olan smoothie tariflerini bir araya getirdik! He yağ yakıyor hem de pratik lezzet! işte hazırlanışı!

Kahvaltı yerine geçen smoothie tarifleri bu lezzetler yağ yaktırıyor!
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Sabahları uyandığınızda uzun uzadıya kahvaltı hazırlamak yerine size gün içerisinde hem enerji verecek hem de yapılışı oldukça kolay olan birbirinden lezziz ve pratik olan smoothie tariflerini bir araya getirdik! Aynı zamanda bölgesel yağlanmalardan bir türlü kurtulamıyorum diyenler için de yüzünü güldüren yağ yakıcı özelliği olan sebzeli fıstık ezmeli muzlu ve daha bir çok çeşidi ile sizde sabah kahvaltılarınızı renklendirebilirsiniz! 

Fıstık ezmeli smoothie tarifi; 3 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 1 adet muz, 1 yemek kaşığı bal, 1 su bardağı süt yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Hafif tatlımsı bir aromaya sahip olan fıstık ezmesini, sağlık açısından faydalı olan diğer meyvelerle karıştırarak tüketebilirsiniz.

Havuç ve portakallı smoothie; 2 adet doğranmış havuç, 1 adet portakal, yarım bardak süt, yarım bardak limon, 1 çay kaşığı bal.

Yapılış aşaması; Göz ve göz sağlığı için şifa dolu olan havucu, C vitamini bakımından zengin olan portakalla beraber tüketip kendinize smoothie yapabilirsiniz. Böylelikle karnınız aç kalmayacak ve sağlıklı şekilde beslenmiş olacaksınız.

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