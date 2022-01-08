'Gözlerime inanamadım' diyen Destan yıldızı Edip Tepeli açıkladı!

'Batuga'nın en çok hangi özelliği sizi etkiledi?

Sabrı... 'Akkız'ın bir repliği vardı; "Sen nasıl dayandın?" diye soruyordu 'Batuga'ya. Uğrunda mücadele ettiği her şeyin onun karşısında saf tutuyor olmasına rağmen doğru bildiğinden hiç taviz vermeden bu kadar sabredebilmeyi göze almış olması hayranlık uyandırdı bende. Evet, sabır göze alınan bir şeydir. Meyvesini hiç vermeyebilir ve zaman sadece eksilir.