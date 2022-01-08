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'Gözlerime inanamadım' diyen Destan yıldızı Edip Tepeli açıkladı!

Atv dizisi ‘Destan’da çolak ve ayağı aksayan ‘Batuga’yı oynayan Edip Tepeli, açıklamalarıyla olay oldu.

'Gözlerime inanamadım' diyen Destan yıldızı Edip Tepeli açıkladı!
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8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşıyan atv'nin 'Destan' dizisinde başrol oynayan Edip Tepeli, canlandırdığı 'Batuga' karakteriyle en çok takip edilen isimlerden biri oldu. Çocukken babasının kendisini öldürmeye çalışmasıyla bir daha hiç konuşmayan ve Akkız'la tanışmasıyla hayatı değişen 'Batuga'yı ekrana taşıyan Tepeli ile dizi ve özel hayatını anlattı. 

'Destan' dizisinde 'Batuga' karakterini canlandırıyorsunuz. Proje için nasıl bir çalışma ve araştırma yaptınız?
Karakteri yaratma sürecinde genellikle herhangi bir oyunculuk yöntemine başvurma taraftarı değilimdir. Oyunculuk teknikleri, ekolleri bana kişiyi hep benzer sonuçlara yönelten kural kitapçıkları gibi gelmiştir. 

 

 Hislerime güvenerek hareket etmeye çalışırım hep. Şimdiye kadar da beni pek yanıltmadılar. Özellikle 'Batuga' gibi çok iyi yazılmış bir karakter üzerine konuşuyorsak, hayatı algılayış biçiminiz ve derinizi ne kadar incelttiğiniz önemli oluyor sonunda. Rol zaten kendini sizde var edebiliyor. Fiziksel gerekliliklerinden bahsedecek olursak da tabii ki bolca tarih, binicilik ve aksiyon eğitimi aldık. Öğretici, keyifli ve zorlayıcı bir süreçti.

 
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