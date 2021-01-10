Kolay sigara böreği nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Sigara böreği 7'den 70'e herkesin severek tükettiği bir lezzet. Peki sigara böreğini daha önce tost makinesinde pişirmiş miydiniz? Kolay sigara böreği tarifi kızartma yapmaya gerek kalmadan kısa sürede hazırlanıyor. Sigara böreğiniz tost makinesinde pişerken siz de kahvaltınızın geri kalanını hazırlayabilirsiniz. Peki kolay sigara böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı!

Malzemeler:

1,5 su bardağı lor peyniri

1/4 demet maydanoz(doğranmış)

1 çay kaşığı pul biber

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1/2 su bardağı zeytinyağı

2 adet yufka

Hazırlanışı:

Bir kasede lor peyniri, maydanoz ve pul biberini karıştırın. Başka bir kasede yufkaların içine sürmek üzere yumurta, süt ve zeytinyağını karıştırın. Yufkaları üst üste koyun ve her bir yufkadan 8 adet üçgen parça çıkacak şekilde kesin. Üçgen yufka parçalarına önce hazırladığınız sütlü karışımdan sürün ve ardından peynirli iç harcından bir yemek kaşığı kadar koyun. Yufkaları yanlarından ve altından içe doğru katlayın ve ardından rulo şeklinde sarın. Sardığınız börekleri düşük ısıya ayarladığınız tost makinesine yerleştirin ve yaklaşık 15 dakika kadar pişirin. Sıcak servis edin.