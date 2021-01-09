Zencefilli bal kabağı çorbası tarifi enfes bir tat!

Zencefilli bal kabağı çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kış aylarına girerken içimizi ısıtacak şahane bir çorba tarifiyle karşınızdayız. Tam bir şifa deposu olan bu çorba tarifine hayran kalacaksınız. Bağışıklık sistemimizin güçleneceği, damaklarınızın şenleneceği bu tarife bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda zencefilli bal kabağı çorbası tarifi.

MALZEMELER:

500 gram bal kabağı, 1 adet büyük boy patates,1 adetbüyük boy soğan

2 adet havuç,2-3 adet kereviz sapı,1 tatlı kaşığı taze zencefil,1 litre su,1 bardaksüt,1 adet yumurta sarısı,3 çorba kaşığı un,3 çorba kaşığı zeytinyağı,1 yemek kaşığı tereyağı,1 tatlı kaşığı pul biber,1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI:

Balkabağı,havuç ,patates ve zencefili arzuya göre rendeliyoruz veya minik küpler halinde doğruyoruz.Soğanı ve kereviz saplarını da diğer malzemelerle aynı büyüklükte doğruyoruz.Soğanı,suyunun çıkmaması için kesinlikle rendelemiyoruz.Hazırlanan malzemeleri zeytinyağı ile 2 dakika soteliyoruz ve su ekleyerek sebzeleri yumuşayana kadar haşlıyoruz.Ayrı bir kapta yumurta ,un ve sütü çırpıyoruz.Hazırladığımız meyaneyi, içindeki malzemelerin ayrışıp kıvamının bozulmaması için kaynamakta olan sebzelere azar azar ve sürekli karıştırarak ekliyoruz ve 5 dakika daha kaynatıyoruz.Son olarak tuz , karabiber ekleyerek ocağı kapatıyoruz. Çorbamızı biraz dinlenmesi için kenara alıyoruz.Çorbamız dinlenirken tereyağını eritip hafif kızdırdıktan sonra kırmızı pul biberi ilave ediyoruz.Kenara aldığımız çorbayı blender yardımıyla veya sık gözlü ince süzgeçten geçirerek krema kıvamına getiriyoruz.Fazla bekletmeden hazırladığımız tereyağlı sosu üzerine dökerek servis edebiliriz. Afiyet olsun.