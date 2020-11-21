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Mücver tadında tavada kahvaltılık şipşak hazır!

Mücverlere tek tek şekil verip yağda kızartmak zor geliyorsa bu tarif tam da size göre! Haftasonu kahvaltılarına yakışır bu enfes lezzete hayran kalacaksınız.

Mücver tadında tavada kahvaltılık şipşak hazır!
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Mücverlere tek tek şekil verip yağda kızartmak zor geliyorsa bu tarif tam da size göre! Haftasonları kahvaltı hazırlamakla uğraşmak istemiyor ama aynı zamanda keyifli ve lezzetli bir şekilde de kahvaltı yapmak mı istiyorsunuz? İşte şahane bir öneri! Tüm lezzetlerin sadece bir tavada birleştiği bu enfes tada hayran kalacaksınız. Üstelik toplam 30 dakikada masada yerini alıyor. İçerisine dilediğiniz baharatları ilave edebilir, lezzetine lezzet katabilirsiniz. İşte hazırlanışı! 

Malzemeler:

2 adet kabak
2 adet yumurta
1/3 demet maydanoz
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığıt oz kırmızı biber
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı beyaz peynir

Hazırlanışı: 

Kabakları bir kabın içerisinde rendeleyin. Suyunu güzelce sıkıp kaba geri aktarın. Üzerine yumurtaları kırın. Karıştırın.İnce kıyılmış maydanoz, peynir, un, tuz ve baharatları da ilave ederek güzelce harmanlayın. Tavanıza az miktarda tereyağını ile yağlayın. Hazırladığını harcı yayın. Ardından ocağın üzerine alın.Alt tarafı pişince bir tava kapağı yardımıyla ters çevirip kabağın üzerine alın. Ardından tereyağınının geriye kalan kısmını tavaya aktarın.Kapağın üzerinden kaydırarak kahvaltığınızın pişmeyen yüzü altta kalacak şekilde tavaya geri aktarın. Alt yüzü pişmeye yakın üzerine kaşar peyniri serpin. Peynir eriyip alt yüzeyi pişince bir tabağa aktararak sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

 

 

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