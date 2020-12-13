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Nar reçeli tarifi kahvaltıların vazgeçilmezi olacak!

Nar reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak nar reçeli tarifini mutlaka denemelisiniz. İşte yapılışı...

Nar reçeli tarifi kahvaltıların vazgeçilmezi olacak!
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Sonbaharla birlikte sofralarda yerini alan nar, yüksek miktarda antioksidan, B1, B2 B5, B6, E ve C vitaminleri içeriyor. Ağızlarda bıraktığı buruk ve ekşimsi tadı ile nar reçeli sizleri mest edecek. Nar reçeline sofralarınızda kesinlikle yer açın. Peki nar reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...

Malzemeler:

3,5 su bardağı taze sıkılmış nar suyu, 2 su bardağı ayıklanmış nar, 3 su bardağı toz şeker, 1/2 adet büyük boy limon, 1/2 tatlı kaşığı tereyağ, 1 adet çubuk tarçın

Nasıl yapılır?

Narlar ortadan kesin, arkasına tahta kaşıkla vura vura ayıklayın.
İki su bardağı kadarını ayırın, geri kalanının tel süzgeç yardımınla suyunu çıkarın.Süzgeçte kalan çekirdekleri atın.Büyük bir tencereye (reçelin taşmaması için) nar suyu ve şekeri koyup, yüksek ateşte şekeri eriterek, kaynama noktasına gelmesini bekleyin.Sonra orta ateşe alın, köpürmemesi için tereyağ ekleyin, tarçın çubuğunu içine atın, kıvam alana kadar kaynatmaya devam edin.Kıvam alınca, ayıklanmış narları ekleyin, 20 dakika daha kaynatın.20 dakikanın sonunda limon suyunu ekleyin, 10 dakika daha kaynatın ve ocağın altını kapatın.Tarçın çubuğunu içinden çıkarın. Sıcakken sterilize kavanoza koyup ters çevirerek soğumaya bırakın.

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