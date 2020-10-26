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Patates üstü fırınlanmış yumurta tarifi böyle bir lezzet yok!

Akılalmaz derecede enfes bir tarifle karşınızdayız. Yoksa siz hala patates üzeri fırınlanmış yumurta tarifini denemediniz mi?

Patates üstü fırınlanmış yumurta tarifi böyle bir lezzet yok!
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Patates üstü fırınlanmış yumurta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sizlere pazartesi sendromunu unutturacak kadar lezzetli şahane bir tarifle karşınızdayız. Yapılışı bir okadar kolay bu enfes tarifi yoksa siz hala denemediniz mi? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda!

Malzemeler:1 adet orta boy haşlanmış patates, 1 çay kaşığı tereyağı, 1 dilim salam, 1-2 ince dilim cheddar peyniri, tuz, karabiber, 1 ince dal taze soğan, isteğe göre çok az maydanoz, dereotu yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Haşlanış patatesi tepside ya da fırın kabında düz duracak şekilde oturtun. Üst kısmını bıçak yardımıyla kapak gibi açın. Bir çay kaşığı ya da kavun kaşığıyla patatesi gelmemeye özen göstererek içini çıkarın.
Patatesin içini hafifçe tuzlayın, önce tereyağını ardından ince ince kıydığınız salamı ilave edin. Yine ince ince doğradığınız peynirin yarısını ekleyin.
1 yumurtayı patatesin içine kırın, yumurtanın üstüne kalan peyniri serpin.
İnce ince kıydığınız yeşillikleri de serptikten sonra tuz ve karabiberle tatlandırın.
200 derece önceden ısıtılmış fırında yumurtanın beyazı istediğiniz kıvama gelinceye kadar pişirin.
Sıcak servis yapın.

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