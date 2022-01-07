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Göz farı nasıl sürülür birden fazla fırça kullanın!

Göz farı uygulaması kolay gibi görünen ancak zor bir makyaj tekniğidir. Peki göz farı sürerken hata yapmamak için nelere dikkat etmeli? İşte yanıtı...

Göz farı nasıl sürülür birden fazla fırça kullanın!
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Göz farı uygulaması bir makyajın etkili olmasını sağlayan unsurlardan biri. Her ne kadar kolay olduğunu düşünsek de durum sandığımız gibi olmayabilir. Her bir rengi gözünüzde hangi alana ve nasıl uygulamanız gerektiği konusu, iyi görünümlü bir makyaj için oldukça önemlidir. Hata yapmadan göz farı uygulamanın yollarını elmaelma.com okurları için paylaşıyoruz...

Göz şeklinizi öğrenin

Göz farı uygularken göz şekline dikkat etmek gerekiyor. Göz farı ile daha büyük, çekik ya da derin bakışlara sahip olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey göz şeklinizi öğrenmek ve hangi ton farların sizin için ideal olduğunu bilmek.

Göz kapağınızın farklı parçalarını öğrenin

Göz kapağınızın farklı bölgelerine göz farı uygulayabilirsiniz. Göz farı nereye uygulayacağınızı öğrenirken size yardımcı olması için göz kapağınızın farklı bölümlerinin adlarını öğrenmek faydalı olabilir. Örneğin, temel göz kapağınız, kıvrımınız, iç köşeniz ve kaş kemiğiniz var. Bu alanların bazılarına veya tümüne farklı tonlar uygulayabilirsiniz.

Uygulamak için birden fazla fırça kullanın

Bir fırçanın ne kadar fark yaratabileceğine şaşıracaksınız. Göz kenarınıza, göz pınarlarınıza, kaşlarınızın alt kısmına, gözlerinizin altına ve göz kapağınıza far uygularken uygun fırçalar kullanmak en iyi sonucu almanın temel yoludur.

Göz renginizi tamamlayan göz farı tonlarını seçin

Göz renginiz, size hangi renk far kullanmanız gerektiği konusunda fikir verebilir. Mesela mavi gözlerle turuncu far harika bir kontrast oluşturur. Yapmanız gereken şey göz renginizi bulmak ve far paletinde karşıt renklere bakmaktır.

Sert çizgileri harmanlayın

Çoğu kadının kaçınmak istediği bir görünüm, göz farının sert çizgilerdir. Çizgiyi renkler arasında karıştırmadığınızda sert çizgiler oluşur. Çizgileri bir fırça veya parmaklarınızla karıştırabilirsiniz.

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