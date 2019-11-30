Simit yuvası nasıl yapılır kahvaltılarınızı şenlendirecek!

Kahvaltı sofranızı tek bir tabakta toplamaya ne dersiniz? Hem ağız sulandıran görüntüsü hem de lezzetiyle en sevilen kahvaltılık tariflerden biri olan simit yuvası tarifine hayran kalacaksınız. Peki simit yuvası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda imit yuvası tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

2 adet simit(ortadan keşilmiş)

4 dilim kaşar peyniri

1 adet patates(küp doğranmış, kızartılmış)

2 adet çırpılmış yumurta

1 çay kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI:

Ortadan kestiğiniz simitlerin altta kalacak kısımlarını güzelce yağladığınız tost makinesine yerleştirin.Kaşar dilimlerini de ortadan ikiye dikdörtgen olacak şekilde kesin ve ardından tost makinesinde simitlerin üzerine yerleştirin.Kaşarların üzerine kestiğiniz diğer simit parçalarını yerleştirin.Simitlerin ortasında kalan boşluğa küp doğranmış ve kızartılmış patatesleri koyun.Ardından çırpmış olduğunuz yumurtaları patateslerin üzerine dökün.Orta ısıya ayarladığınız tost makinesinde 5 dakika pişirin.Üzerin pul biber serperek sıcak servis edin.