Dar ve sıkan ayakkabılar nasıl genişletilir ayakkabınızın içine patates koyarsanız...

Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde dar ve sıkan ayakkabı sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Beğenerek aldığınız ayakkabılarınız ayaklarınıza dar geliyorsa ve şiddetli bir şekilde sıktığını düşünüyorsanız onlardan vazgeçmenize gerek yok. İçeriğimizdeki kolay ve pratik yöntemlerle dar gelen ayakkabılarınızı rahat bir forma kavuşturabileceksiniz. İşte dar ve sıkan ayakkabıları genişletme yöntemleri…

BUZDOLABI YÖNTEMİ

Bu yöntemde ihtiyacınız olan malzemeler; buzdolabı poşeti ve biraz su. Buzdolabı poşetinin içerisine yarıya kadar su koyun. Daha sonra poşetin içerisine ayakkabılarınızı yerleştirin. Daha sonra buzluktan çıkardığınız ayakkabıları çözülmesi için oda sıcaklığına alıp bekletin. Çözüldükten sonra kuruttuğunuz ayakkabılarınızın gevşediğini göreceksiniz.

KURUTMA MAKİNESİ YÖNTEMİ

Ayakkabınızın dar ve sıkan bölgelerini su ile ıslatın. Daha sonra saç kurutma makinesini en sıcak seviyeye getirerek ayakkabınızı kurutun. Bu sayede ayakkabılarınız kısa sürede gevşeyecektir.

PATATES YÖNTEMİ

Bir patatesin kabuklarını soyarak ayakkabılarınızın sıkan ve dar gelen yerlerine patatesleri iyice yerleştirin. Bir gece patatesleri ayakkabınızın içerisine bekletin. Ertesi sabah gevşediğine şahit olacaksınız.

GAZETE KAĞIDI YÖNTEMİ

Gazete kâğıdı ve sirke yöntemi ile dar ve sıkan ayakkabılarınızı kısa sürede gevşetebilirsiniz. İlk olarak gazete kâğıtlarını sirke ile ıslatın. Daha sonra gazete kâğıtlarının fazla suyunu alın. Daha sonra sirke ile ıslattığınız gazete kâğıtlarını buruşturup ayakkabınızın içerisinde bir gün boyunca bekletin. Gazete kâğıtlarına sıktığınız sirkedeki asit ayakkabılarınızın gevşemesine yardımcı olacaktır.

KALIN ÇORAP YÖNTEMİ

Sıkan ve dar ayakkabıyı en kolay genişletme yöntemlerinden birisi de kalın çorap yöntemidir. Kalın çoraplarınızı giyip sıkan ayakkabılarınızla bir süre dolaşın. Bu işlemi ayakkabınız gevşeyinceye kadar tekrarlayabilirsiniz.

KALIBA KOYDURMAK

Verdiğimiz yöntemlerin hiçbiri yeterli gelmiyorsa ve işe yaramadıysa dar gelen ayakkabılarınızı son çare olarak bir ayakkabıcıya götürerek kalıba koydurmasını isteyebilirsiniz.