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Cinsel ilişki sırasında kadınların videosunu çeken K-Pop yıldızlarının hapsine karar verildi!

2015-2016 yılları arasında en az 10 kadını ilişki esnasında rızaları olmadan videoya çeken ve görüntüleri paylaşan K-Pop yıldızları hapis cezasına çarptırıldı!

Cinsel ilişki sırasında kadınların videosunu çeken K-Pop yıldızlarının hapsine karar verildi!
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Son yıllarda adları cinsel ilişki skandalına karışan K-pop yıldızları hapis cezasına çarptırıldı. 2015-2016 yılları arasında en az 10 kadını ilişki esnasında rızaları olmadan videoya çeken ve görüntüleri paylaşan K-Pop yıldızı Jung Joon-young ve cinsel istismarı ile suçlanan Choi Jong-hoon hakkında hapis cezası kararı verildi. 

5 YIL HAPİS CEZASINA KARAR VERİLDİ 

Skandalın ortaya çıkmasının ardından grubu FT Island'dan ayrılan bir diğer şarkıcı Choi Jong-hoon da yine cinsel istismar suçundan 5 yıl hapiste kalacak. Mahkeme ayrıca her iki ismin 80 saat 'cinsel şiddet tedavisi' dersleri almasına karar verdi.

Cinsel ilişki sırasında kadınların videosunu çeken K-Pop yıldızlarının hapsine karar verildi!

"KADINLARI CİNSEL OBJE OLARAK GÖRMÜŞLERDİR"

Hakim Kang Seong-soo, "Mahkumlar tanınmış kişiler ve arkadaşlar ama kendi aralarında yaptıkları konuşmalar göstermiştir ki kadınları yalnızca cinsel zevk objeleri olarak görmüş, oldukça ciddi suçlar işlemişlerdir" ifadelerini kullandı.


Cinsel ilişki sırasında kadınların videosunu çeken K-Pop yıldızlarının hapsine karar verildi!

 

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