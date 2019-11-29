Cinsel ilişki sırasında kadınların videosunu çeken K-Pop yıldızlarının hapsine karar verildi!

Son yıllarda adları cinsel ilişki skandalına karışan K-pop yıldızları hapis cezasına çarptırıldı. 2015-2016 yılları arasında en az 10 kadını ilişki esnasında rızaları olmadan videoya çeken ve görüntüleri paylaşan K-Pop yıldızı Jung Joon-young ve cinsel istismarı ile suçlanan Choi Jong-hoon hakkında hapis cezası kararı verildi.

5 YIL HAPİS CEZASINA KARAR VERİLDİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından grubu FT Island'dan ayrılan bir diğer şarkıcı Choi Jong-hoon da yine cinsel istismar suçundan 5 yıl hapiste kalacak. Mahkeme ayrıca her iki ismin 80 saat 'cinsel şiddet tedavisi' dersleri almasına karar verdi.

"KADINLARI CİNSEL OBJE OLARAK GÖRMÜŞLERDİR"

Hakim Kang Seong-soo, "Mahkumlar tanınmış kişiler ve arkadaşlar ama kendi aralarında yaptıkları konuşmalar göstermiştir ki kadınları yalnızca cinsel zevk objeleri olarak görmüş, oldukça ciddi suçlar işlemişlerdir" ifadelerini kullandı.



