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Aleyna Tilki süper minili fotoğrafında kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu!

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, süper minili fotoğrafında yaptığı Photoshop'la sosyal medyanın diline düştü.

Aleyna Tilki süper minili fotoğrafında kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu!
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Her paylaşımı ayrı olay olan Aleyna Tilki yine adından söz ettirdi. Genç yaşta şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan genç şarkıcı son pozuyla hem Twitter'a hem de Instagram'a damga vurdu. Süper minisiyle fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki'nin kalçasına photoshop yaptığı iddia edildi. Çoğu takipçi genç şarkıcının kalçasına Photoshop yaptırdığını paylaştıkları görsellerle kanıtlamaya çalıştı.

Kalçasına photoshop yaptığı iddia edildi 

Süper minisiyle fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Verdiği pozla hayranlarından binlerce beğeni alan Tilki'nin kalçasına photoshop yaptığı iddia edildi. Birçok takipçisi ise paylaştıkları görsellerle kanıtlamaya çalıştı.

Aleyna Tilki süper minili fotoğrafında kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu!

 

Aleyna Tilki süper minili fotoğrafında kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu!

Yırtık çorabıyla kamera karşısına çıkmıştı 

Bir hafta önce partiye katılan Aleyna Tilki, mekandan çıkarken kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etmişti.. Şort giyen Aleyna'nın yırtık çorapları ise herkesin dikkatini çekmişti.

Şeyma Subaşı'yla dansı olay olmuştu! 

Asmalımescit'te bir deodorant markasının düzenlediği partiye İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia ile katılan Şeyma Subaşı'nın Aleyna Tilki ile olan dansı geceye damga vurmuştu. Kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tilki, dansıyla da ilgi odağı olmuştu. 

Aleyna Tilki süper minili fotoğrafında kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu!

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