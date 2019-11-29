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Eksik dişin zararları çene kemiğinde erimeye yol açıyor!

Eksik dişin zararlar neler? Eksik dişlerle hayatını devam ettirmeye çalışanlar aman dikkat! Eksik diş diğerlerine zarar veriyor!

Eksik dişin zararları çene kemiğinde erimeye yol açıyor!
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Ağzında eksik dişi olanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor! Eksik dişler hem vücuda hem de diğer dişlere zarar veriyor. Bu nedenle ihmal etmeden diş tedavinizi yaptırmalısınız. Aksi halde hiç beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Peki eksik dişin zararları neler? Tüm merek edilenleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Utku Üretürk'ten öğrendik. İşte eksik dişin yol açtığı olumuzluklar... 

ÇİĞNEME FONKSİYONUN AZALMASINA YOL AÇIYOR 

Eksik diş bölgesinde komşu dişlerin devrilmesine, karşıt dişlerin eksik diş bölgesine uzamasına ve dolayısıyla çiğneme fonksiyonunun azalmasına neden olmaktadır.

ÖZGÜVENİN AZALMASINA NEDEN OLUYOR 

Eksik diş görüntüsü kişinin öncelikle gülüşünü bozarak kişinin özgüveninin azalmasına, sosyal ilişkilerinde zorluklara neden olur. Ayrıca dudak ve yanakların çökmesine ve kırışmasına neden olarak yüzde daha yaşlı ve zayıf bir görüntü oluşturur.

SAĞLAM DİŞLERİ KAYBETME RİSKİ ARTIYOR 

Devrilen ya da uzayan dişlerde temizlik ve bakım zorlaşacağı için çürük, hassasiyet, diş eti iltihabı nedeniyle ağrı ve diğer dişleri kaybetme riski de artmaktadır.

ÇENE EKLEMLERİNDE KİLİTLENMELER OLUŞABİLİR 

 Eksik dişler nedeniyle alışılmış çiğneme düzeni de değişir. Sağlıklı bir çiğneme çift taraflı olurken tek taraflı çiğneme ile çene eklemlerinde ağrı, ses, kilitlenmeler oluşabilir.

GASTRİT VE ÜLSER PROBLEMLERİNE YOL AÇIYOR 

Eksik diş nedeniyle yeterince çiğnenmeyen ve öğütülmeyen besinler, bütün olarak yutulduğunda hazımsızlık, şişkinlik ayrıca gastrit ve ülser gibi mide problemlerine yol açabilir.

KİLO ALMAYA SEBEP OLABİLİR 

Eksik diş nedeniyle iyi çiğnenmeden yutulan yiyecekler kilo alımına sebep olabilir

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