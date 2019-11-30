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Didem Soydan Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi

Ünlü manken Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerinin yarısını ve iç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını açarak asker selamı verdi.

Didem Soydan Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan ünlü manken Didem Soydan, bu seferde Amerikan bayrağı önünde göğüslerinin yarısını ve iç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını açarak asker selamı verdi.

Amerikan bayrağı önünde asker selamı verdi 

Didem Soydan geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından üstsüz fotoğrafını yayınlamıştı. Bu seferde Amerikan bayrağı önünde , iç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını ve göğüslerinin yarısını açarak poz verdi. Soydan, kimsenin anlama veremediği pozunu "Analog" notuyla 639 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

didem soydan amerikan bayragı onunde poz verdi!

''Asi tarafımı yansıtan en iyi çekim''

Didem Soydan, 5 gün önce arşiv hesabından Amerikan bayrağı önünde çektirdiği farklı bir pozu şu notla paylaşmıştı: "Bir gün, gençliğimi ve karakterimin baş kaldıran, asi tarafını en iyi yansıtan çekimin hangisi olduğu sorulsa, cevabımı bu fotoğraflarla verirdim. Saç, makyaj ve stylingin yanında, aydınlık ve temiz bir ışıkla çekilen fotoğraflar, her baktığımda bana,editoryal çekimden çok, hayatımın bir döneminin kısa özeti gibi görünüyor.Bakışlarımda ki sertlik, düzensiz, örülmüş saçlar, kişisel stilimden hiç de uzak olmayan styling ve gerçekten kişisel dokunuşum olan, kendi yaptığım tırnaklarımla, bu fotoğraflara baktığımda, zamanı geldiğinde bir kaç ağaç için baş kaldırmaktan ve canının yanmasından korkmayan Didem'i görüyorum ve gülümsüyorum. En başta da söylediğim gibi, bu çekim, bugün de en sevdiğim ve baktığımda beni farklı duygulara sevk eden çekimlerim arasında yerini alır. "

didem soydan amerikan bayrağı önünde poz verdi!

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

35 yaşındaki Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk göçmenidir. Üniversite yıllarında harçlığını çıkartmak için çalıştığı bir mağazada 2004 yılında Ümit Ünal tarafından keşfedilerek, ilk defilesine çıktı. Tekliften bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan, Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı.

 

 

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