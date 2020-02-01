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Sosisli poğaça nasıl yapılır tam bir lezzet bombası!

Kahvaltıda hem pratik hem de lezzetli bir tarif arayanlar için sosisli poğaça tarifini bir araya getirdik!İşte tüm malzemeleri ve hazırlanışı!

Sosisli poğaça nasıl yapılır tam bir lezzet bombası!
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Sabah kahvaltılarınıza dahil edebileceğiniz sosisli poğaça yapmayı en basit haliyle sizde yapabilirsiniz. Özellikle sabah kahvaltılarınızda yapılışı pratik hem de bir o kadar lezzetli olan sosisli poğaça tarifini elmaelma.com'da bulabilirsiniz. İşte sosisli poğaça yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler; 2 su bardağı un, 1/2 paket yaş maya, 1 adet yumurta, 1/2 su bardağı ılık su, 1/2 su bardağı ılık süt, 1/4 su bardağı zeytinyağı, 2 çay kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 14 adet pratik sosis, 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı susam yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Hamurunuzu hazırlayarak işe başlayın. Geniş bir kabın içerisine ılık su ve sütü alın. Üzerine yaş maya ve toz şekeri ekleyip karıştırdıktan sonra mayanın aktif hale gelmesi için 5 dakika kadar bekletin. Maya aktif hale geldikten sonra zeytinyağı, yumurta ve tuzu ilave edin. Tüm malzemeleri elinizle karıştırın.
Karışımın üzerine unu yavaş yavaş eleyin ve hafifçe yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde edin.

Hamurunuzu 2 eşit parçaya bölün ve mayalanması için 20 dakika kadar bekletin.
20 dakikanın sonunda parçaları merdane ya da oklava yardımıyla hafifçe açın. Üzerine oda sıcaklığındaki tereyağını da üzerine koyarak, 20 dakika daha dinlenmeye bırakın. Oda sıcaklığında dinlenen hamuru bir miktar daha açın.

Ardından bir kesici alet yardımıyla hamurların her birini sekiz eşit parçaya bölün.
Üçgen şeklindeki hamurların geniş tarafına kokteyl sosisleri koyun ve rulo şeklini verin. Tüm hamur parçalarına bu işlemi uyguladıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı ve susam sürün. 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişiri

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