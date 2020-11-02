Zeytin salatası nasıl yapılır lezzetine doyamayacaksınız!

Kahvaltı sofralarınızı renklendirebileceğiniz şahane mi şahane bir tarifle karşınızdayız. Kahvaltı sofralarınızın vazgeçikmezi olmaya aday olacak zeytin salatası tarifini yoksa siz hala denemediniz mi? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda zeytin salatası tarifi.

Malzemeler:

100 gramyeşil zeytin(iri)

100 gram ceviz içi

1/2 adet soğan

1/2 su bardağı ayıklanmış nar tanesi

1/2 adet acı biber

1 demet maydanoz

1/2 adet limon suyu

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 çay bardağızeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Çekirdekleri çıkarılmış zeytinleri ve cevizi iri parçalar halinde doğrayın.

Soğanı piyaz, maydanozu ve biberi de ince doğrayın.Geri kalan tüm malzemeleri de ekleyip harmanlayın.Salatayı tabağa alın ve üzerine fazladan nar taneleri ve zeytinyağı gezdirerek servise hazır gale getirin. Zeytin salatanız hazır! Afiyetler olsun.Çekirdekleri çıkarılmış zeytinleri ve cevizi iri parçalar halinde doğrayın.Soğanı piyaz, maydanozu ve biberi de ince doğrayın.Geri kalan tüm malzemeleri de ekleyip harmanlayın.Salatayı tabağa alın ve üzerine fazladan nar taneleri ve zeytinyağı gezdirerek servise hazır gale getirin. Zeytin salatanız hazır! Afiyetler olsun.