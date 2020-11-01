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Un çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak!

Soğuyan havalarda içinizi ısıtacak un çorbası tarifini sizler içn hazırladık. Az malzeme, çok lezzetle bu çorba başınızı döndürecek. İşte yapılışı!

Un çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak!
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Un çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Az malzemeyle harikalar yaratacağınız şahane bir çorba tairfiyle karşınızdayız. Soğuyan havalarda içinizi ısıtacak bu lezzet, soğuk kış günlerinizin de vazgeçilmezi olacak. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığız eytinyağı
3 tepeleme yemek kaşığı un
5 su bardağısıcak tavuk suyu
1/2 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığıtaze çekilmiş tane karabiber,

Hazırlanışı: 

Tereyağı ve zeytinyağını derin bir tencereye alıp kızdırın. Azar azar un ekleyip kısık ateşte kavurmaya başlayın.Unu yakmadan kavurmaya ve hafif bir renk almasına dikkat edin.Kavrulan una sıcak tavuk suyunu azar azar ekleyip topaklanmaması için bir el çırpıcısı yardımıyla hızlıca karıştırın.Kaynamaya başlayan çorbayı tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle tatlandırın. Arzu ettiğiniz baharatlar olursa bu aşamada ekleyin.Küçük bir sos tenceresi ya da tavaya aldığınız tereyağını kısık ateşte eritin. Kuru nane ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın. Servis kaselerine aldığınız sıcak çorbanın üzerine hazırladığınız naneli tereyağından gezdirip bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

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