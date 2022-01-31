Çilek yağının faydaları cildin kalitesini iyileştiriyor!

Çilek yağı çok eski zamanlardan itibaren kullanılan bir yağdır. Çoğu kişi tarafından bilinmeyen bu mucizevi yağın içerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunmaktadır. Cilt için inanılmaz yararları bulunan bu yağın cilde olan faydalarını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. Peki çilek yağını faydaları neler? gelin hep beraber öğrenelim.

SİVİLCE VE AKNELERE İYİ GELİYOR

Çilek yağının bilinen en önemli faydası sivilce ve akne sorunlarıyla mücadele etmesidir. Sivilce ve aknelere iyi gelmesinin yanı sıra bu problemlerin tekrarlanmasını da engellemektedir.

GÖZALTI TORBALARINI YOK EDİYOR

Gözaltı torbaları çoğumuz için kabusa dönüşmüş bir rahatsızlıktır. İşte tamda bu noktada çilek yağı imdadımıza koşuyor. Gözaltı morluklarının doğal bir tedavisi olan çile yağı cildin genç ve pürüzsüz görünmesini sağlamaktadır.

CİLDİN KALİTESİNİ İYİLEŞTİRİR

Çilek yağı aynı zamanda ciltteki ölü hücrelerin yok edilmesini sağlamaktadır. Cildin kaybettiği elastikiyetinin artmasına yardımcı olarak cildin kalitesini iyileştirir. Cildi kirden arındırarak temizlenmesine yardımcı olur.

KIRIŞIKLIKLARA SAVAŞ AÇIYOR

Çilek yağı, kırışıklıklar, ince çizgiler, sarkık cilt, cilt donukluğu, vb. gibi problemleri büyük ölçüde hedef almaktadır. Çilek yağındaki vitaminler, serbest radikallerin neden olduğu sorunlara karşı savaşan C vitamini içerir. Uzman kontrolünde kullanılması tavsiye edilmektedir.