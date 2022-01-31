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Gören tanıyamıyor resmen erimiş Fenomen CZN Burak Özdemir nasıl zayıfladı işte son hali

Instagram'da çektiği yemek videolarıyla fenomen olan 31 milyon takipçili CZN Burak'ın son halini görenler tanıyamıyor.

Gören tanıyamıyor resmen erimiş Fenomen CZN Burak Özdemir nasıl zayıfladı işte son hali
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Instagram'da çektiği yemek videolarıyla fenomen olan 31 milyon takipçili CZN Burak'ın son halini görenler tanıyamıyor. Fazla kilolarından kurtulan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir artık bambaşka biri...

CZN Burak adıyla Instagram'da 31 milyonu geçen takipçi kitlesi bulunan ve yemek videolarıyla şöhrete kavuşan fenomen aşçı Burak Özdemir'in son halini görenler şaşkınlığa uğruyor. CZN Burak Özdemir adeta iğne ipliğe döndü. Son halini paylaşan Özdemir'e takipçilerinden "Erimişsin" yorumları yağdı.

Uzun yıllardır çektiği yemek tarifi videoları ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanı çeşitli yerlerinde restoran açan Özdemir, bu sefer de verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

İğne ipliğe dönmüş

Instagram'da 30,9 milyon takipçiye ulaşan Burak Özdemir, son paylaşımında Tajikistan'a açtığı restoranının haberini duyurdu.Ünlü ismin paylaşımında en dikkat çeken detay ise verdiği kilolar oldu. Adeta iğne ipliğe dönen Özdemir'in son halini gören takipçileri "Çok zayıflamışsın" ve "Abi adeta erimişsin" yorumları yapıldı.

İşte CZN Burak'ın son hali...

 

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