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Ölü derileri temizleyen maske tarifleri nelerdir cildiniz ışıl ışıl olacak!

Ölü derileri temizleyen maske tarifleri nelerdir? Bu maske tarifleriyle cildinizdeki ölü derilerden kurtulacaksınız...

Ölü derileri temizleyen maske tarifleri nelerdir cildiniz ışıl ışıl olacak!
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Ölü derileri temizleyen maske tarifleri nelerdir? Cilt bakımı oldukça önemli olan bir konudur. Cildinize ne kadar çok bakarsanız okadar daha fazla sağlıklı görünmesini sağlarsınız. Mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde cildi ölü deriden arındırmak oldukça önem taşıyan bir konudur. Cilt her ne kadar kendini yenilese de bu yenileme bazen çok yavaş gerçekleşebilmektedir. İşte tam da bu nokta da uygulayacağınız maske tarifleriyle cildinize kaybetmiş olduğu canlılığı kazandırmanız mümkün olmaktadır. Peki nasıl? Her evde bulunan malzemelerle cildinizi ölü derilerden arındırabilirisiniz. İşte cildi ölü deriden arındıran maske tarifleri!

Yulaf maskesi

3 yemek kaşığı yulaf ununu bir tatlı kaşığı sütle karıştırın ve birkaç parça pamuğu bu karışıma batırıp çıkarın. Pamuk parçaları karışımın koyulaşmasını sağlayacaktır. Kalan koyu karışımı yüz maskesi olarak kullanın.Bu maske cildinizi nemlendirecek ve ölü derilerden arınmanızı sağlayacaktır. 

Papaya maskesi

Cildi ölü derilerden arındıran bir başka maske tarifi ise papaya maskesidir. Bir dilim çekirdekleri çıkarılmış papayayı püre haline getirin ve yüzünüze uygulayın. Papaya, yağda çözünen ve ölü derileri gidermeye yardımcı bir enzim olan papaini içerir. 

Kil maskesi

Yeşil, kırmızı ya da beyaz kili macun kıvamına gelinceye kadar maden suyuyla karıştırın. Banyo yaparken vücudunuza bu macunu uygulayın, 10 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın. Cildinizdeki yenilenmeyı fark edeceksiniz. 

Bal maskesi

Bir yemek kaşığı balı, iki adet çekilmiş badem ve yarım yemek kaşığı limon suyuyla karıştırın. Bu karışımı haftada bir kere yüzünüze maske olarak uygulayın ve ardından ılık suyla durulayın. Bu maskeyi düzenli olarak uygulamanızın ardından cildinizin  kaybettiği nemini geri kazandığını fark edeceksiniz. 

Kahve maskesi

Cilt maskelerinin içerisinde en çok kullanılan maskelerden biri de kahve maskesidir. Kahve cildin kaybettiği elastikiyetini geri kazandırmakta ve cilde ışıl ışıl bir görnüm kazandırmaktadır. Yapmanız gereken tek şey, Az miktarda kahveyi nemlendirici bir kremle karıştırmak ve masaj yaparak bütün vücudunuza uygulamak. Cildinizdeki değişimi kısa süre içerisinde fark edeceksiniz. 

Bal, limon ve şeker maskesi

Bu üç malzemeyi eşit miktarlarda karıştırarak bir macun elde edin ve bütün vücudunuza dairesel hareketlerle bu macunu uygulayın. Bu maske tarifleri içerisinde cilt tipinize uygun olanını seçerek cildinizi ölü derilerden arındırabilirsiniz. 

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