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Seda Bakan kimdir burun estetiği yaptırmak istediğini itiraf etti

Ünlü oyuncu Seda Bakan, katıldığı programda yaptığı estetik itirafıyla gündem oldu. Bakan, burnunu yaptırmayı çok istediğini ancak neden yaptırmadığını açıkladı

Seda Bakan kimdir burun estetiği yaptırmak istediğini itiraf etti
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İbrahim Selim’in sunuculuğunu üstlendiği “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu oyuncu Seda Bakan oldu. Kendisiyle ilgili itiraflarda bulunan oyuncu, “Hiç estetiğiniz var mı?” sorusuna da samimiyetle yanıt verdi.

"Burnuma estetik yaptırırsam eşim beni boşar"

Seda Bakan, estetikle ilgili “Yok ama yaptırmak çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" açıklamasında bulundu.

Seda Bakan kimdir?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanik'li, baba tarafı Saraybosna'lı'dır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Türker İnanoğlu sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezinde eğitim aldı.

Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda rolüyle tanındı.

Seda Bakan, 2014 yılında STAR TV‘de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir‘in rol aldığı “Kardeş Payı” adlı dizide oynadı.

Seda Bakan, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının Ekim ayında evleneceğini açıklamıştı ancak nikâhın 1,5 ay erken yapılacağını söyledi.

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