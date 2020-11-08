Nükhet Duru, Timur Selçuk'un ölümü sonrası Nişantaşı konserinde duygusal anlar yaşadı

66 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru önceki akşam Nişantaşı'nda sahne aldı. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, "Çıkışta konuşmayacağımı söyledim, üzmeyin beni çocuklar" dedi.

"Timur Selçuk'un vefatına çok üzüldüm, nur içinde yatsın"

Milliyet'te yer alan habere göre; Nükhet Duru, "Zaten yeterince üzgünüm. Sadece işimi yapmaya çalıştım ve yaptım, hepimiz için... Timur Selçuk'un vefatına çok üzüldüm, onun için konuşuyorum. Nur içinde yatsın" diyerek, yoluna devam etti.

Timur Selçuk'la videosunu paylaşmıştı

74 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı Timur Selçuk'un ardından Nükhet Duru, sosyal medya hesabından sanatçıyla videosunu paylaştı. Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında hayatını kaybetmişti.