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8 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan karnı burnunda pozlar! Beğeni yağmuruna tutuldu

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Ayvalık'ta dünya evine giren ve bir kız bebek bekleyen Sinem Kobal, doğumuna sayılı günler kala hamilelik pozları verdi.

8 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan karnı burnunda pozlar! Beğeni yağmuruna tutuldu
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Gelecek ay bebeğini kucağına almaya hazırlanan oyuncu Sinem Kobal, hamilelik pozları için objektif karşısına geçti. Uzun zamandır sevenlerinin büyük bir heyecanla fotoğraf beklediği Kobal, bu özel çekimden ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğallığıyla göz kamaştırdı

Güzel oyuncu hamilelik günlerinin anı olarak kalması için sade bir çekim planladı. Evinin bahçesinde gerçekleşen çekimden ilk karesi basına yansıyan oyuncu doğal güzelliğiyle de göz doldurdu. Fotoğraflarını çiçek emojisiyle Instagram'dan paylaşan oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu. Kobal'a Nur Fettahoğlu, Berrak Tüzünataç ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

Tamer Yılmaz'ın fotoğrafladığı Kobal'ın stylingi Erkan Altunay, saçı İbrahim Zengin ve makyajı Ali Rıza Özdemir tarafından hazırlandı.

İşte Sinem Kobal'ın hamilelik pozları...

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