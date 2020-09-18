Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur karantinadan kaçtı!

Ünlü Youtuber Enes Batur koronavirüse yakalanmasına rağmen karantinaya uymadı. Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin'in Beykoz'daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

Sevgilisiyle birlikte yurda yerleştirildi

Enes Batur'un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

"Tüm kurallara uydum, evden çıkmadım"

Öte yandan Enes Batur, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Şerefim ve namusun üzerine yemin ederim ki tüm kurallara uydum, evden dışarı çıkmadım. Beni bu KYK yurduna getirdiler, ben evimde karantinada olmak istiyorum. Mağdurum" ifadelerini kullandı.