search menu
search
close

Yasin Obuz ‘un yeni şarkısı ‘’Ala’’nın lansmanı yapıldı

Survivor 2020‘nin en renkli yarışmacılarından Yasin Obuz yeni şarkısı ‘’ALA‘yı görücüye çıkardı.

Yasin Obuz ‘un yeni şarkısı ‘’Ala’’nın lansmanı yapıldı
-A A+

Yasin Obuz ‘un yeni şarkısı ‘’Ala‘’nın lansmanı yapıldı. Geceye eski ve yeni Mastershef yarışmacıları, Survivor 2020 yarışmacıları, sosyal medya fenomenleri, gazeteciler ve müzisyenler katıldı.  

Yeni şarkısı Alay‘ı 40 kişilik Survivor yarışmacıları, hayranlarıyla klibini  ilk kez  gece de  ekrandan izleyen Yasin Obuz ‘un lansmanında  keyifli ve eğlenceli  dakikalar yaşandı.   

Yasin Obuz‘un lansman gecesinde saat 19.00 ‘da yayınlanan  yeni şarkısı ‘’ALA ‘’ 4 saatte  Youtube da 1 Milyon izlendi. Yasin Obuz ‘un  yeni  şarkısı ‘’ALA ‘’ Goed Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Netd Müzik kanalında yerini aldı. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Songül Karlı'nın oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor yeter! Songül Karlı'nın oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor yeter!
Magazin
Doğru teknikle makyajınız yaşınızı genç göstersin! Doğru teknikle makyajınız yaşınızı genç göstersin!
Makyaj
En Güncel Galeriler
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sosyal medyayı salladı!
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sosyal medyayı salladı!
Serenay tarzıyla yine olay! Süper mini elbisesiyle yürek hoplattı!
Serenay tarzıyla yine olay! Süper mini elbisesiyle yürek hoplattı!
Adını Feriha Koydum Cansu'nun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi!
Adını Feriha Koydum Cansu'nun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Yaz keyfi için izlenmesi gereken 6 harika film!
Yaz keyfi için izlenmesi gereken 6 harika film!
Nurgül Yeşilçay bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı!
Nurgül Yeşilçay bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı!
Önceki Haberler
Minimalist dekorasyonla evinizi ferahlatın!
Minimalist dekorasyonla evinizi ferahlatın!
Hatice'yi korona bile durduramadı! Sevgilisinin dudaklarına yapıştı!
Hatice'yi korona bile durduramadı! Sevgilisinin dudaklarına yapıştı!
Ünlü YouTuber Enes Batur, koronaya yakalanınca karantinadan kaçtı!
Ünlü YouTuber Enes Batur, koronaya yakalanınca karantinadan kaçtı!
Cilt güzelliğinin sırrı bu kahvaltıda!
Cilt güzelliğinin sırrı bu kahvaltıda!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai tutuklandı! İşte yöneltilen suçlama!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai tutuklandı! İşte yöneltilen suçlama!
Tırnağınızın kırılmasının sebebi bu hastalık olabilir!
Tırnağınızın kırılmasının sebebi bu hastalık olabilir!
Çocukluğumuzun enfes tadı: Muzlu rulo pasta
Çocukluğumuzun enfes tadı: Muzlu rulo pasta
Damak çatlatan lezzet: Kadın budu köfte
Damak çatlatan lezzet: Kadın budu köfte
Yorumlar