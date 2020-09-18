Şarkıcı Hatice genç sevgilisiyle dudak dudağa öpüşürken yakalandı!

Ünlü şarkıcı Hatice, yaklaşık iki yıldır Ali Kemal Sarı ile birliktelik yaşıyor. Instagram hesabından sevgilisiyle romantik anlarını paylaşan Hatice, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara takıldı.

Aşka geldiler

Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinin önünde araçlarını bekleyen çift, ayaküstü şakalaştı. 41 yaşındaki Hatice, kendisinden 10 yaş küçük olan Sarı'yı herkesin içinde öpücüklere boğdu.

Evlilik teklifinde bulundu

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Hatice, parmağındaki tektaş yüzüğü soran muhabirlere evlilik için ilk adımı attıklarını ve sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiğini söylemişti.

Kaynak: SNOB magazin