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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı!

Amerika'ya yerleştikten sonra 80 yaşındaki Patrick ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edildi.

80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı!
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Amerika'ya yerleştikten sonra 80 yaşındaki Patrick ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edildi. Oyuncunun eşini "Chicago'daki teyzeme gideceğim" dediği ve eşininde kendisine inanmayarak Meltem Miraloğlu'na bir sözleşme imzalattığı öne sürüldü. 

''Teyzeme gideceğim'' diyerek kaçtı

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Meltem Miraloğlu ihtiyar eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden "Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim" diyerek kaçtı.

80 yaşındaki eşi oyuncuya sözleşme imzalattı

İddiaya göre Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" dedi. 80 yaşındaki Patrick buna inanmayarak Meltem Miraloğlu'na bir sözleşme imzalattı ve Chicago'ya götürmeyi teklif etti. Teklifi kabul etmeyen 32 yaşındaki oyuncu taksiyle evden kaçtı.

80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı!

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