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Didem Soydan kendisini protesto eden sunuculara tepki gösterdi!

2. Sayfa programının sunucuları, muhabirlerine "Sizi tanımıyorum o yüzden özel hayatımdan bahsedemem" diyerek çıkışan model Didem Soydan'ı yerden yere vurdu.

Didem Soydan kendisini protesto eden sunuculara tepki gösterdi!
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Model Didem Soydan, kendisine özel hayatıyla ilgili soru sorun 2. Sayfa programının muhabirine "Sizi tanımıyorum, özel hayatımdan bahsedemem" dedi. Bunun üzerine Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşenle 2.sayfa programında ünlü manken protesto edildi. Soydan, canlı yayındaki protestoya Twitter hesabından cevap vererek "Ağlak ağlak şikayet edip, trip atmayın" dedi.

''Tanımadığım insanlarla özel hayatımı konuşmuyorum''

Kendi markasının tanıtımı için bir sergi açan ünlü model Didem Soydan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabiriyle röportaj yaptı. İşiyle alakalı sorulara cevap veren Soydan, Lider Şahin'le olan ilişkisi sorulduğunda "Ben sizi tanımıyorum dolayısıyla da tanımadığım insanlarla özel hayatımı konuşmuyorum" dedi. Soydan'ın tavrından rahatsız olan 2. Sayfa programının sunucuları ve yapımcısı "Biz de kendisini tanımıyoruz, bu konuyu konuşmayalım" diyerek başka habere geçti.

Didem Soydan kendisini protesto eden sunuculara tepki gösterdi

''Anasına sövmüşüm gibi bozuldu''

Sunucuların canlı yayındaki davranışlarında rahatsız olan Didem Soydan ise Twitter hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Dün bir muhabirin işlerimle ilgili sorularını cevapladım buraya kadar normaldi sonra özel hayatımı sorunca gayet kibar bir şekilde 'Sizi tanımıyorum dolayısı ile ailemle ve özel hayatımla ilgili sorularınızı cevaplayamam' dedim, kızdı, anasına sövmüşüm gibi bozuldu."

''Ağlak ağlak şikayet edipitrip atmayın''

"Ailemden olmayan, arkadaş olmadığım yada yakinen görüşmediğim kişiler, bana sadece yakın bulduğum dostlarımın sorabileceği sorularla gelmeyin. Sonra kibarca "Sizi tanımıyorum dolayısı ile tanımadığım birine cevap vermemem' dediğimde de ağlak ağlak şikayet edip, trip atmayın"

 

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