Yılbaşı partisine katılan Aleyna Tilki'nin etek boyu sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki, Acun Medya'nın düzenlediği erken yılbaşı partisine katıldı. Aleyna, giydiği mini elbisesiyle görenleri şaşırttı. Partiye etek boyuyla damga vuran genç şarkıcı frikik vermemek için epeyce mücadele etti.

Yeni yılın gelişini kutlayıp, gönüllerince eğlendiler

DASDAS'ta gerçekleştirlen erken yılbaşı partisine, TV8 & Acun Medya çalışanları ve yöneticilerinin yanı sıra birçok ünlü katıldı. Tüm davetliler Tarık Sezer orkestrasının canlı performansı ve en sevilen şarkılar eşliğinde yeni yılın gelişini kutlayıp, gönüllerince eğlendiler.

Süper minisiyle frikik vermemek için direndi

Genç ve başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, gecede süper minisiyle fark yarattı. Objektiflere poz veren Aleyna, elbisesini kontrol etmekte zorluk çekti.

Aleyna Tilki kimdir?

Aleyna Tilki (d. 28 Mart 2000, Konya), Türk şarkıcı. Ağustos 2016’da “Cevapsız Çınlama” single’ı ile Türkiye’de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.Aleyna Tilki, 28 Mart 2000’de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya’da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016’da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı single’ında vokal olarak yer aldı. Single’ın YouTube’da yayınlanan klibi 2016’da Türkiye’de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi’nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari”yi yayımladı ve Türkiye’de aynı listede 1 numara oldu.