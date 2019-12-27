Mustafa Sandal fenomen Duygu Özaslan'la sokak ortasında dans etti

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomenleriyle yurt dışına giden ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, bu sefer de bir fenomenle sokak ortasında düet yaptı.21 yaş küçük sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile sokak ortasında el ele dans eden Sandal'ın bu hareketi kafaları karıştırdı.

Sokak ortasında şarkı söylediler

Son günlerde yaptığı çapkınlıklarla adından söz ettiren Mustafa Sandal'ın çektiği videolarla kısa sürede ünlenen fenomen Duygu Özaslan ile olan videosu gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda birlikte yurt dışına çıkan ikili, bu sefer de gece yarısı sokakta el ele düet yaptı. Özaslan bu anları Instagram hesabından yayınladı.

Aleyna Tilki'nin arkasından el hareketi yapmıştı

Önceki akşam yapımcı Polat Yağcı'nın doğum günü partisine katılan Mustafa Sandal, önünde dans eden Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı el hareketleriyle dikkat çekmişti.