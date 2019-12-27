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Selin Ciğerci'den estetik açıklaması ihtiyacım olan yerleri hallettim!

Fenomen Selin Ciğerci'nin estetik açıklaması sosyal medyayı salladı. Ciğerci, “Ben ihtiyacım olan yerleri zamanında hallettim” açıklamasıyla olay oldu.

Selin Ciğerci'den estetik açıklaması ihtiyacım olan yerleri hallettim!
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Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci yaptığı estetik açıklamasıyla magazin gündeminde yine yerini aldı. Ciğerci, muhabirlerin yönelttiği “Estetik operasyona ihtiyacınız var mı? şeklindeki soruyu “Ben ihtiyacım olan yerleri zamanında hallettim” şeklinde yaptığı açıklamayla cevapladı. 

''İhtiyacım olan yerleri zamanında hallettim''

Ciğerci, muhabirlerin yönelttiği “Estetik operasyona ihtiyacınız var mı? şeklindeki soruyu da yanıtladı. Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan 35 yaşındaki fenomen, “Ben ihtiyacım olan yerleri zamanında hallettim” açıklamasıyla adından söz ettirdi.

Eşinin ayaklarını öpmüştü 

Kendine gelen tepkilere cevap veren Ciğerci, "Aşık olduğum hiçbir şeyinden tiksinmediğim adamın ayaklarını öptüm, öperim de. Sevmediğim bir adamın ayaklarını öpmedim. Ayrıca benim kocam futbolcu, ayaklarıyla para kazanıyor. Ben sevdiklerim için bunu düşünmem, Herkes kocasını, evladını severken böyle şeyler yapar. En azından ben öyleyim" demişti.

selın cıgercı

 

 

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