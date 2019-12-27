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Hadise Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattığı iddia edildi

Hadise Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı
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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, şarkıcı Hadise'nin kısa süre önce bıçak altına yattığı ve göğüslerine silikon koyduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcının Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için estetik ameliyatı geçirdiği öne sürüldü. İddiaların gerçek olup olmadı ise merak konusu. Hadise'den henüz bir açıklama gelmedi. 

Özel yastıkla oturuyor 

İddiaya göre, kalça operasyonunu iki hafta önce geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programında özel bir yastıkla oturduğu ve hareket etmediği söylendi.

Hadise Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı

İlk eleştiri Nurseli İdiz'den geldi 

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının konuğu Nurseli İdiz'di. Ünlü oyuncu Hadise'nin kalça operasyonu geçirmesini eleştirdi. İdiz, "Bu benim kızım yaşında. Hakikaten delirmişler bu yaşta. Yani bu kadar kendinle oynamak, sırf görselliğe yaslanmak benim dünya görüşümde olmadığı için. Lüzumsuz ve sonrasında daha fazla yıpratıyor insanı" sözleriyle eleştirdi. 

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