Acun Ilıcalı FOX'taki Yemekteyiz yayınının durdurulması için dava açtı!

Acun Ilıcalı ve Zuhal Topal arasındaki sular durulmuyor! Ilıcalı, FOX TV'deki "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz"den çalıntı olduğunu iddia etti ve FOX TV ve Dual Film Yapım Şirketi'ni mahkemeye verdi.

Yayının durdurulması istendi

Açılan davada "Zuhal Topal'la Sofra da" programının yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması istendi. Davaya cevap veren FOX TV kendi programlarının yurt dışında yayınlanan "Momsters" adlı programın formatından uyarlandığını iddia etti.

Davaya itiraz ettiler



FOX TV'nin avukatı, "TV8 önce 'Yemekteyiz' adlı programın format haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmiştir. Ilıcalı'nın ihtiyati tedbir istemi, hukuka aykırı niteliktedir. Davaya itiraz ediyor ve davanın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

''Yemekteyiz'den tek farkı sunucusu''

Mahkeme, iki program arasında benzerlik olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Acun Ilıcalı'nın dava dilekçesinde 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının 'Yemekteyiz'den tek farkının sunucusu olduğu belirtildi.