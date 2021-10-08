Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla takipçilerini mest etti!

Aşk Mantık İntikam dizisi ile izleyicileri kendine hayran bırakan Burcu Özberk, sosyal medya hesabındanyaptığı son paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Dekolteli elbise tercihi ile dikkat çeken ünlü isim, kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

Takipçilerini mest etti

FOX TV'nin çok izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam'daki rolü ile adından söz ettiren Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 31 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

Beğeni ve yorum yağdı

Güzel oyuncunun paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.