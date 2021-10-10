Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker makyajsız karavan pozunu paylaştı

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker sosyal medyadaki son paylaşımıyla dikkat çekmeyi başardı.

Makyajsız halini paylaştı

Sevgilisi Anıl Güler ile kısa süre önce nişanlandığını duyuran Gözde Türker son olarak karavan pozunu yayınladı. Sette beklerken cesaretini konuşturan Türker makyajsız halini paylaştı.

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine Gözde Türker hayat veriyor.

Gözde Türker, 17 Eylül 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir.

Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Ardından 2016 yılında Ilker Kaleli, Burçin Terzioglu, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde rol aldı. Burada Melis Sayguner karakterine hayat verdi.

2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat verdi.