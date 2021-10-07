Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan ancak pandemi nedeniyle nikah masasına oturamayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, dünyaevine girdi. Çiftin ilk dansları kameralara yansıdı.

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen Yasemin Şefkatli ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses evlendi.

AİLE POZU VERDİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, nikah öncesi İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verdi. Yasemin Şefkatli, Özgür Masur imzalı bir gelinlik giydi. İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı. 550 kişinin katıldığı düğüne birbirinden ünlü isimler katıldı.

GÖBEK ATTILAR, DANS ETTİLER

Evden beyaz renkli mini bir elbiseyle çıkan gelin, damatla karşılıklı göbek attı. Çift daha sonra ilk danslarını yaptı.

Kaynak : Haberler.com