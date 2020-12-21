Buğday çimi faydaları neler gaz ve şişkinlik sorununu gideriyor!

İçerisinde bol miktarda A vitamini, C vitamini, E vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum ve aminoasit bulunduran buğday çiminin sağlığa iyi geldiği düşünülüyor. Toz haline getirilmiş kapsüllerde, sıvı süspansiyonlarda, toz halinde veya taze suyu sıkılarak tüketilen buğday çimi her derde deva oluyor. Gelin buğday çimini faydalarına birlikte göz atalım...

Buğday çimi faydaları...

Sindirimi kolaylaştırır.

Gaz şişkinlik gibi sorunlarda rahatlatlamanızı sağlar.

Enerji verir.

A,B,C,E vitaminleri içerir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

İçeriğinde olan B17 sayesinde kanser hücrelerini öldürür.

Kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum kaynağıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kandan ve hücrelerden toksinleri temizler.

Kanın pH’ını dengeler.

Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırır.

Kan şekerini dengeler.

Kandaki bakterileri yok eder.

Antioksidan, anti-aging özelliği vardır.

Buğday çimi nasıl elde edilir?

Bir gece suda beklemiş buğday tanelerini yayvan bir saksıya veya varsa bahçeye ekip üzerini toprakla örtün. Çimler 10–15 cm uzayınca 1 cm yukarıdan makasla kesin. Kestikçe uzayan çimlerden her gün salatanıza katın. Çok ektiyseniz mutfak robotundan geçirip suyunu çıkararak kullanabilirsiniz.