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İlişkilerde ayrılık nedenleri aşkın peşine düşüyorsanız...

İlişkilerde bir şeyler yolunda gitmediğinde ayrılık kaçınılmaz yol oluyor. Sık sık ayrılık yaşanmasının nedenlerini sizin için araştırdık...

İlişkilerde ayrılık nedenleri aşkın peşine düşüyorsanız...
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İlişkilerde krizlerin yoğunlaştığı ve ilişkinin çıkmaza girdiği dönemler olabilir. Bu herkes için doğaldır. Ancak sık sık ayrılık yaşıyorsanız bunun nedeni sizde olabilir. Kulağa hoş gelmese de bazı insanların sıkça ayrılık yaşamasının bazı nedenleri var. İşte bazı insanların sık sık ayrılık yaşamasının nedenleri!

Benliklerini kontrol edemezler

Aşık olunduğunda en sık yapılan hatalardan biri, ego sınırlarını gevşek tutmaktır. Bazen kaybetmek kazanmak anlamına gelse de çatışmaların sonuçları her zaman partnerinizin iradesinde şekillenecektir. Benliğinizi kaybetmeyin.

Boş kalplerini doldurmaya çalışırlar

Öncelikle kendinizi sevmeli, sonra sevgiyi paylaşmayı denemelisiniz. Boş kalpler özlem dolu ve koşulludur, dolu olanlar ise koşulsuz ve tam.

Aşka 'düşerler'

Aşk ebedidir; vurulma hormonaldir, size başlangıç için bir itiş gücü verir. Çoğu insan aşka düşer ve çok geçmeden de yavaş yavaş yok olduğunu iddia eder. Aşk asla silinmez, etkisini kaybeden tutkudur. Aşk çabalamayı gerketirir ve çabanızın karşılığını alırsınız.

Sevgi ile merhameti karıştırırlar

Duygusal olmak aynı zamanda hem güç hem zayıflıktır. Birisi gelip kendisine dair acıklı bir hikaye anlatırsa, üzülmeye meyilli olrsunuz. Bu insanı sevebilirsiniz de ama kendinizi doğru anladığınıza emin olun. Merhamet ve sevgi farklı duygulardır.

Statü olarak görürler

Aşk olası tüm dengeleme faktörlerini gebe ve karar almak için bir hesaplama değildir. Sosyal düzeni reddeder. Bütün büyük aşk hikayelerinde ağır meydan okumalar yaşanır. Eğer seçeneklerinizi düşünürseniz, aşk bir iş anlaşmasına dönüşür ve aşk olmaktan çıkar.

Sabit fikirlidirler

Zihin haritaları, yaşam paradokslarını anlamak için yeniden düzenlenmelidir. Sabit fikir ikili ilişkilerde istenmeyen durumlara yol açar. Bu tür insanlar ilişki yaşamakta zorlanır çünkü kendi bildiklerini okumaktan gerçekleri göremezler.

Partnerlerini değiştirmeye çalışırlar

Değişim kaçınılmazdır ancak zorla elde edilemez. Sürece inanın, partnerinizin değişmesini beklemek sersemliktir; eğer aşıksanız partnerinizi kusurlarıyla kabul etmişsiniz demektir. Değişmesini beklemeye başladığınız anda ilk önce kendinizi gözden geçirmelisiniz. O yüzden onun mükemmel olmasını beklemeyin.

Aşkın peşine düşerler

Karşılıklı değil ise, aşk değildir. Kovalamayı ve manipulasyonu kesin. Aşk bir kelebeğe benzer: Ne kadar çok kovalarsanız, yakalamanız o kadar zordur. O karşınıza hiç beklemediğiniz bir anda zaten çıkacaktır.

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