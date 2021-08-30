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Alemin Kralı'nın Oben'i yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etti!

Alemin Kral dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Birsu Demir, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini mest ediyor.

Alemin Kralı'nın Oben'i yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etti!
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Alemin Kral dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Birsu Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı.

2011 - 2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan ve özellikle gençlerin sıkı takip ettiği dizilerden biri olan Alem Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'indeğişimi dikkat çekiyor. Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun paylaşımlarına adeta beüeni yağmaya devam ediyor.

BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel oyuncunun değişimi dikkatlerden kaçmazken, şimdilerde tatilde olab Birsu Demir'in bikinili pozlarına beğeni yapıyor.

 

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