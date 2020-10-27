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Alkollüyken zincirleme trafik kazasına karışan Ahmet Kural'a hapis istemiyle dava açıldı

Üsküdar'da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural'a hapis istemiyle dava açıldı.

Alkollüyken zincirleme trafik kazasına karışan Ahmet Kural'a hapis istemiyle dava açıldı
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Üsküdar'da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA TAMAMLANDI 

Üsküdar'da 19 Şubat 2020 tarihinde zincirleme trafik kazasına neden olan ve alkollü olduğu tespit edilen oyuncu Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Ahmet Kural'ın aracıyla Üsküdar Altunizade ayırımında Ankara istikametine doğru seyir halindeyken önce Berkay Y.'nin idaresindeki araca çarptığı, sonrasında da Nursen K.'nın aracına çarpmasıyla zincirleme trafik kazasının meydana geldiği anlatıldı. Müşteki Nursen K.'nın ifadesinde, yaralanmasına neden olan şüpheli Ahmet Kural'dan şikayetçi ve davacı olduğunu söylediği belirtildi.

KAZADA KASTI OLMADIĞINI SAVUNDU

Ahmet Kural'ın ifadesinde, olay günü sevk ve idaresindeki aracıyla seyir ederken zincirleme trafik kazasına karıştığını, 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini ancak bunu kabul etmediğini, sınırı geçmeyecek şekilde çok az alkol aldığını ve kazaya ilişkin herhangi bir kastının olmadığını beyan ettiği kaydedildi.

 "ALKOL MİKTARI GÜVENLİ SÜRÜŞ YETENEĞİNİ ORTADAN KALDIRDI"

Kaza tespit tutanağına göre kaza sonrası yapılan ölçümde şüpheli Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, kazanın oluşumunda Kural'ın kusurlu olduğunun belirlendiği vurgulandı. Müştekinin yaralanmasına ilişkin düzenlenen adli tıp raporunda ise yaralanmanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu belirtildiği anlatıldı. Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile de sabit olduğu üzere 1.00 promilden fazla alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağından bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasına gerektiği kaydedildi.

1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Ahmet Kural'ın "bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Kural'ın yargılanmasına başlanacak.

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