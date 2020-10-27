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Eski eşi Aslı Enver'le pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu sessizliğini bozdu!

Sevgilisi yanındayken eski eşi Aslı Enver ile bir alışveriş merkezinde pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu, sessizliğini bozdu.

Eski eşi Aslı Enver'le pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu sessizliğini bozdu!
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oynayan Birkan Sokullu, önceki gün kız arkadaşı Eda Gürkaynak ile Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu Aslı Enver ile bir alışveriş merkezinde pişti olduğu iddialarına da "Arkadaşlar ben o AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu bir ilişki yaşıyoruz." şeklinde yanıt verdi. 

"BEN ORAYA 7 YILDIR GİTMİYORUM"

Eski eşi Aslı Enver'le bir alışveriş merkezinin otoparkında karşılaştığı ve selamlaşmadığı iddiası gündeme gelen oyuncu, sorulara şöyle yanıt verdi: "Arkadaşlar ben o AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu bir ilişki yaşıyoruz."

3 YIL EVLİ KALMIŞLARDI

Aslı Enver ve Birkan Sokullu, 2012 yılında ünlü isimlerin akın ettiği bir düğünle evlenmişlerdi. 3 yıl evli kalan çift, fikir uyuşmazlığı nedeniyle 2015 yılında boşanmıştı.

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