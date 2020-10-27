search menu
search
close

Hadise imaj değiştirdi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelen Hadise imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısaltan güzel şarkıcıyla hayranlarından beğeni yağdı.

Hadise imaj değiştirdi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!
-A A+

Geçtiğimiz günlerde ablası Hülya Açıkgöz'ün yaptığı bir yorumla gündeme gelen Hadise tarzını değiştirdi. Uzun saçlarına veda eden ünlü şarkıcının yeni imajı sosyal medyada ilgi gördü. 

Yeni tarzı beğenildi

Uzun saçlarını kestiren Hadise son halini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına iyi haftalar notunu düşen Hadise, fotoğrafını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı. Güzel şarkıcının bu karesi takipçilerinden 400 binin üzerinde beğeni aldı.

 "Konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar"

Hadise'nin geçtiğimiz yıl tartışma yaşayarak, görüşmediği ablası Hülya Açıkgöz, takipçisinin, "Kendinizi neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna olay bir yanıt verdi. Açıkgöz, "Konuşursam Türkiye’ye adım atamazlar!" açıklamasının ardından, gözler ünlü şarkıcıya çevrilmişti.

Açıkgöz daha sonra da yaptığı yorumun Hadise ile ilgili olmadığını ifade etmişti.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Şahane bir tat: Dolgulu tavuk Şahane bir tat: Dolgulu tavuk
Yemek
Sarkan yanakları gerginleştirmenin doğal yolları! Sarkan yanakları gerginleştirmenin doğal yolları!
Cilt Bakımı
En Güncel Galeriler
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Yayını terketmişti! Estetiksiz hali yine gündem oldu!
Yayını terketmişti! Estetiksiz hali yine gündem oldu!
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
18 yaşındaki modele sahte ajans şoku! Kamera karşısında soyundurdular!
18 yaşındaki modele sahte ajans şoku! Kamera karşısında soyundurdular!
Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Roza Sabah bomba gibi geri döndü!
Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Roza Sabah bomba gibi geri döndü!
Fahriye oğlu Karan ile pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Fahriye oğlu Karan ile pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Önceki Haberler
Bizimkiler'in Abbas'ı hayatını kaybetti! Bir yıldız daha kaydı!
Bizimkiler'in Abbas'ı hayatını kaybetti! Bir yıldız daha kaydı!
İş görüşmesinde sorulan zor soruları yanıtlamanın 5 yolu!
İş görüşmesinde sorulan zor soruları yanıtlamanın 5 yolu!
Skandalları bitmiyor! Direksiyon başında yaptıklarıyla tepki çekti!
Skandalları bitmiyor! Direksiyon başında yaptıklarıyla tepki çekti!
Sevgilisiyle görüntülenen Birkan, eski eşi sorulunca çılgına döndü!
Sevgilisiyle görüntülenen Birkan, eski eşi sorulunca çılgına döndü!
Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?
Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?
Bu hastalık mevsim geçişlerinde artıyor! Aman dikkat!
Bu hastalık mevsim geçişlerinde artıyor! Aman dikkat!
Gülüş tasarımı ile özgüveniniz yerine gelecek!
Gülüş tasarımı ile özgüveniniz yerine gelecek!
Ölü deriyi soyup, cildi ışıltadıyor: Karbonat maskesi
Ölü deriyi soyup, cildi ışıltadıyor: Karbonat maskesi
Yorumlar