Hadise imaj değiştirdi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Geçtiğimiz günlerde ablası Hülya Açıkgöz'ün yaptığı bir yorumla gündeme gelen Hadise tarzını değiştirdi. Uzun saçlarına veda eden ünlü şarkıcının yeni imajı sosyal medyada ilgi gördü.

Yeni tarzı beğenildi

Uzun saçlarını kestiren Hadise son halini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına iyi haftalar notunu düşen Hadise, fotoğrafını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı. Güzel şarkıcının bu karesi takipçilerinden 400 binin üzerinde beğeni aldı.

"Konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar"

Hadise'nin geçtiğimiz yıl tartışma yaşayarak, görüşmediği ablası Hülya Açıkgöz, takipçisinin, "Kendinizi neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna olay bir yanıt verdi. Açıkgöz, "Konuşursam Türkiye’ye adım atamazlar!" açıklamasının ardından, gözler ünlü şarkıcıya çevrilmişti.

Açıkgöz daha sonra da yaptığı yorumun Hadise ile ilgili olmadığını ifade etmişti.