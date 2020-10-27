Mehmet Akif Alakurt'tan yeni skandal! Direksiyon başında içki içti

Sosyal medya hesabından kullandığı sinkaflı sözlerle sık sık gündem olan Mehmet Akif Alakurt, yine tepki çekecek bir harekette bulundu. Alakurt, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle görüldü. Alakurt'un aynı anda aracını kullanması ise oldukça tepki çekti.

Adanalı dizisiyle meşhur oldu

2001 yılında Best Model of Turkey seçilen ve Türkiye'yi birçok yerde temsil eden Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle oyunculuğa adım attı. Alakurt'un yıldızı "Adanalı" dizisiyle de parlamıştı.

Ani bir kararla oyunculuğu bıraktı

Birçok projede yer aldıktan sonra hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kaybolmuştu. Alakurt, "Yeniden ekrana dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Teklifler geliyor ama artık ekrana dönmeyi düşünmüyorum" yanıtını vermişti.