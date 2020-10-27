Bahar Candan "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında soruları cevapsız bırakan Şahin'e destek mesajlarının yanı sıra tepkiler de gelmeye başladı. Bu tepkilerden biri de katıldığı moda programıyla adını duyuran Bahar Candan oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Candan, yayınladığı video ile Şevval Şahin'e gönderme yaptı. Ünlü fenomen koltuğun tepesine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

"TÜRKİYE'NİN EN SALAK KIZI SÖYLEYEBİLİYOR"

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan da sosyal medya hesabından koltuğun tepesine çıkarak İstiklal Marşı'nı okuduğu anları yayınladı. Candan daha sonra paylaştığı videosunda "Türkiye'nin en salak kızı bile bunu söyleyebiliyor Şevval" ifadelerini kullanarak herkesi şaşkına çevirdi.