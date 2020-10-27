İş görüşmesinde sorulara nasıl cevap verilmeli zor sorulara dikkat!

İş görüşmeleri herkes için rahat bir şekilde geçmiyor. Kalifiye olduğunuzu düşündüğünüz bir iş için gittiğiniz görüşmede sizin için her şeyin iyi gitmesini istiyorsanız aşağıdaki önerilerimize bir göz atın. İşte iş görüşmesinde yöneltilen 5 zor soruya verebileceğiniz 5 önemli yanıt...

Kendinizi tek kelimeyle anlatın

Kendinizi en uygun şekilde tanımlamak için hem sıfatları hem de isimleri kullanabilirsiniz. Ancak bunları rastgele seçmeyin, bunun yerine gelecekteki konumunuza göre seçin. Bölüm başkanı pozisyonunu mu hedefliyorsanız, "Lider" diye cevaplayın. "Gerçekçi" veya "dışa dönük" gibi yanıtlar da verebilirsiniz.

Meslektaşlarınız sizi nasıl tanımlar?

İşe alım görevlisinin bu soruyu sormadaki amacı, adayın kendisini dışarıdan mantıklı bir şekilde değerlendirip değerlendiremeyeceğini anlamaktır. Bu sebeple kendinizi övmeden, güçlü yönlerinizden bahsedin ve ekip arkadaşlarınıza katkı sağlayacağınızı belirtin.

Zayıf yönlerin neler?

Zayıf yönlerinizle ilgili şaka yapmayın ve onlara gülmeyin, bunun yerine onları dürüstçe kabul edin. Sizinle röportaj yapan kişi için en havalı şey, zayıf yönlerinizi nasıl avantaja çevirdiğinizi görmek olacaktır. Örneğin, bir yıl önce İngilizce yeterliliğiniz oldukça kötüydü, ancak dil kurslarına kaydoldunuz ve şimdi akıcı bir şekilde İngilizce konuşabiliyorsunuz. Kusursuz insan yoktur ve işe alım görevlisi olgun yaklaşımınızı takdir edecektir.

Size ödeme yapmayı bırakırsak, bizimle çalışmaya devam eder misiniz?

Adaylar genellikle "Evet" cevabını verir çünkü potansiyel işverenin kendilerinden tam olarak beklediği şeyin bu olduğunu düşünürler: Tam adanmışlık ve bağlılık. Gerçekte, işler biraz daha farklıdır. İşveren muhtemelen mesleki becerilerinin değerini bilen bir çalışan bulmak ister. Bu yüzden doğru cevap "Hayır" olmalıdır.

Benim için herhangi bir sorunuz var mı?

Bu soru genellikle görüşmeyi bitirir. Bunun için hazırlanırsanız ve işe alım görevlisine ne soracağınıza karar verirseniz mükemmel bir kapanış planlamış olursunuz. Açık pozisyon açıklamasında veya şirketin web sitesinde kolayca cevap bulabileceğiniz şeyler hakkında soru sormayın.