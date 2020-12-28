Motivasyon arttırma yöntemleri neler üretken olduğunuz saatleri belirleyin!

Havaların iyiden iyiye soğudu kış mevsimi çoğumuz için özellikle de öğrenciler için motivasyon açısından zor geçebiliyor. Kış depresyonu, soğuk ve kapalı hava, online eğitim, ve devam eden salgının etkileriyle, öğrencilerin bu kış motive olmaları daha zor olabilir. Eğer siz de motivasyon kaybı yaşadığınızı düşünüyorsanız önerilerimize kulak verin!

Üretken olduğunuz saatleri belirleyin

Bazı insanlar erken kalkmayı sever, bazıları ise uyumayı tercih eder. Bu iki seçenekten hangisinde kendinizi daha rahat hissettiğinize bağlı olarak gününüzü buna göre planlayabilirsiniz. Güneş ışığı ile daha motive hissediyorsanız, erken kalkmak sizin için iyi bir seçenek olabilir. Bu şekilde, güneş batmaya başlamadan önce işinizi bitirmek için daha iyi bir şansınız olur. İyi dinlendikten sonra kendinizi daha motive hissediyorsanız ve güneş battıktan sonra çalışmaya aldırış etmiyorsanız, geç kalkabilir veya öğleden sonra dinlenip daha sonra işinize dönebilirsiniz.

Çevrenizi değiştirin

Odanızı veya ders çalışmak için kullandığınız odayı dekore edebilirsiniz. Daha sıcak günleri hatırlamak sizi daha iyi hissettiriyorsa, en sevdiğiniz yaz destinasyonlarının birkaç fotoğrafını basabilir ve onları görünür bir yere koyabilirsiniz. Bir başka iyi fikir de etrafta canlı renklerle süslemeler tutmaktır. Tatil temasını tercih ediyorsanız, etrafınızda kokulu mumlar, battaniyeler ve hatta noel süsleri bulundurmak iyi olabilir. Sevdiğiniz bir odada ders çalışmak daha kolay olacaktır.

Egzersiz yapmayı deneyin

Bir battaniyeye sarılmanın daha iyi göründüğü soğuk aylarda egzersiz yapmak daha az olası görünse de, iyi hissetmene yardımcı olabilir. Egzersiz yaptığınızda mutluluk duygusuyla ilişkili beyin kimyasalları olan endorfin ve dopamin seviyeleriniz artar. Egzersiz yapmak ayrıca ısınmanıza yardımcı olabilir ve bunu yapmak için mutlaka soğuğa girmenize gerek yoktur. Online olarak birkaç evde egzersiz programı bulabilirsiniz. Egzersiz yapmak için dersler ve ödevler arasında birkaç dakika gizlice girmeyi deneyebilirsiniz.

Kıyafetlerinizi değiştirin

Çeşitli sınıfların online olması ve soğuk havanın etki yaratmasıyla, eşofmanlardan ve rahat tişörtülerden çıkmak anlamsız görünebilir, ancak faydalı olabilir. Giyinmek, kendinizi güvende ve rahat hissetmenizi sağlayacak bir şeydir. Sonuçta, bu artık evde yaptığınız bu aktiviteler için dışarı çıkmak için yaptığınız bir şey. Bu nedenle, giyinmek size stresli bir durum üzerinde güvenlik ve kontrol hissi verebilir.