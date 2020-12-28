Adet döneminde neler olur bağırsak düzenini değiştiriyor!

Aylık adet döngüsünde uterus hamilelik için hazırlanır. Hamile kalmazsanız, östrojen ve progesteron hormon düzeyleri düşmeye başlar. Çok düşük östrojen ve progesteron seviyeleri vücudunuzun adet görmeye başlamasını sağlar. Peki regl döneminde neden sancı çektiğinizi biliyor musunuz? Ya da kaybettiğiniz kan miktarını? Regl hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizin devamında...

Her gün 15-49 yaş arası 800 milyondan fazla kadın regl oluyor

Buna rağmen regl, birçok coğrafyada tabu olarak görülmeye devam ediyor. Sonuç olarak regl hakkında okulda öğrenmiş olmamız gereken ama asla karşılaşmadığımız birçok detay var.

Regl, bağırsak düzeninizi değiştirir

Adet öncesinde, artan progesteron seviyesi, vücuda embriyo implantasyonuna ve rahim kasılmalarının durmalarına hazırlanması için yardımcı olur. Progesteron, bağırsaklardaki kas aktivitesini yavaşlatır. Bu noktada bazı kadınlar, progesteron artışının yarattığı kabızlık için ilaç kullanımına başvururlar. Ancak birkaç gün sonra, vücudunuz doğal ritmine geri döndüğünde, her şey değişir. Regl başlamak üzereyken progesteron seviyesi düşmeye başlayarak rahim duvarının dökülmesine sebep olur. Bu süreçte, bağırsaklar, normalden biraz daha gevşek olabilir.

Regl dönemindeki kan kaybı düşündüğünüz kadar çok değil

Ortalama bir kan kaybı miktarı belirtmek güç; ancak rakam, genelde 3 ila 5 gün için yaklaşık 30-40 ml olarak söyleniyor. Ortalama bir kadın pedi ya da tampon, yaklaşık 5 ml kan emebiliyor. Fakat kan miktarı, aşırı derecede değişkenlik gösterebiliyor ve bazı kadınlarda kan miktarı daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Ağır bir regl dönemi, 80 ml kan kaybı ile tanımlanıyor.

Regl sancılarının fizyolojik nedeni

Regl sancıları, rahimdeki kas duvarının, rahme en üst tabakasının çıkarılabilmesi için yardım etmek amacıyla kasılması yüzünden görülür. Prostaglandin adındaki hormon benzeri kimyasallar, rahim kas kasılmalarını tetikler; ancak rahmin şiddetli bir şekilde kasılmasına neden olarak rahme giden kan takviyesinin azalmasına ve dolayısıyla ağrıya ve tahrişe sebep olabilir. Bazı kadınlarda, regl sancılarının diğerlerinden çok daha güçlü olması, prostaglandis birikimine bağlanmaktadır.

Endometriyozis hastalığı, regl sancısından çok daha fazlasıdır

Endometriyozis, rahmi çevreleyen endometriyal dokunun rahmin dışında da, genelde yumurtalıklarda ve pelvis duvarında büyüdüğü bir hastalıktır. Yer değiştirmiş olan endometriyal doku her regl döngüsünde, tıpkı rahim içerisindeki doku gibi kalınlaşır, parçalanır ve kanamaya başlar; ancak vücuttan çıkış yolu olmadığı için genelde ağrı ve bazen kısırlık ile sonuçlanır.

İnsanlar, endometriyozisten farklı şekillerde etkilenebilirler. Bazı kadınlar herhangi bir semptom göstermezler. Yalnızca kısır olduklarının farkına vardıklarında teşhis konulabilir.